Вероника Кудерметова одержала волевую победу над Хаддад-Майей и вышла в полуфинал в Токио

Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу в четвертьфинальном матче турнира WTA в Токио, в котором её соперницей была представительница Бразилии Беатрис Хаддад-Майя. Кудерметова, занимающая 13-е место в рейтинге WTA, одержала волевую победу над Хаддад-Майей (16) со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:1.

Продолжительность противостояния составила 3 часа 18 минут, матч прерывался из-за дождя.

Кудерметова исполнила 11 эйсов и совершила восемь двойных ошибок. Россиянка использовала шесть брейк-пойнтов из 15 (процент реализации составил 40%). На счету её соперницы шесть подач навылет, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из 10 (30%).

В полуфинале турнира Вероника Кудерметова сыграет с победительницей противостояния Чжэн Циньвэнь (Китай) — Клэр Лю (США).