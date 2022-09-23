Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вероника Кудерметова одержала волевую победу над Хаддад-Майей и вышла в полуфинал в Токио

Вероника Кудерметова одержала волевую победу над Хаддад-Майей и вышла в полуфинал в Токио
Комментарии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу в четвертьфинальном матче турнира WTA в Токио, в котором её соперницей была представительница Бразилии Беатрис Хаддад-Майя. Кудерметова, занимающая 13-е место в рейтинге WTA, одержала волевую победу над Хаддад-Майей (16) со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:1.

Продолжительность противостояния составила 3 часа 18 минут, матч прерывался из-за дождя.

Кудерметова исполнила 11 эйсов и совершила восемь двойных ошибок. Россиянка использовала шесть брейк-пойнтов из 15 (процент реализации составил 40%). На счету её соперницы шесть подач навылет, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из 10 (30%).

В полуфинале турнира Вероника Кудерметова сыграет с победительницей противостояния Чжэн Циньвэнь (Китай) — Клэр Лю (США).

Токио (ж). 1/4 финала
23 сентября 2022, пятница. 07:45 МСК
Вероника Кудерметова
13
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		7 8 6
7 7 		6 6 1
         
Беатрис Хаддад-Майя
16
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022