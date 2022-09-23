Ольховский считает, что нет никакой трагедии в поражении Медведева от Вавринки в Метце

Бывшая шестая ракетка мира в парном разряде и обладатель 20 титулов ATP в паре Андрей Ольховский прокомментировал поражение экс-лидера рейтинга ATP Даниила Медведева во втором круге на турнире в Метце (Франция). Медведев проиграл трёхкратному чемпиону ТБШ Стэну Вавринке со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 3:6.
«Турнир в Метце не самый важный по значимости. Скорее, является подготовкой к более масштабным соревнованиям. Но то количество двойных ошибок, которое допустил Даниил, слишком многовато, особенно для зала. Если на улице есть много факторов, которые могут повлиять на подачу, — солнце, ветер, другие погодные условия, то в зале всё стабильно.
По игре Вавринка смотрелся очень хорошо. Мне понравилось, что атаковал и играл активнее, чем Медведев. Даня, конечно, пытался что-то сделать, но не получалось. Никакой трагедии в поражении от Вавринки нет. Главное — показывать результат на более значимых турнирах. Но хотелось бы более надёжную игру и меньше обидных поражений. Мы этого все ждём», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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