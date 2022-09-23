Людмила Самсонова победила двукратную чемпионку ТБШ Мугурусу и вышла в полуфинал в Токио

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу в четвертьфинальном матче турнира WTA-500 в Токио (Япония), в котором её соперницей была двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Гарбинье Мугуруса, представляющая Испанию. Самсонова, занимающая 30-е место в рейтинге WTA, обыграла Мугурусу (12) со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.

Самсонова дважды подала навылет и совершила четыре двойные ошибки. Она реализовала пять брейк-пойнтов из семи (71%). У Мугурусы четыре эйса, три ошибки на подаче и два реализованных брейк-пойнта из двух (100%).

В полуфинале соперницей Самсоновой станет представительница Китая Чжан Шуай, которая в своём четвертьфинале обыграла Петру Мартич из Хорватии со счётом 7:5, 6:2.