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Людмила Самсонова победила двукратную чемпионку ТБШ Мугурусу и вышла в полуфинал в Токио

Людмила Самсонова победила двукратную чемпионку ТБШ Мугурусу и вышла в полуфинал в Токио
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Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу в четвертьфинальном матче турнира WTA-500 в Токио (Япония), в котором её соперницей была двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Гарбинье Мугуруса, представляющая Испанию. Самсонова, занимающая 30-е место в рейтинге WTA, обыграла Мугурусу (12) со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.

Самсонова дважды подала навылет и совершила четыре двойные ошибки. Она реализовала пять брейк-пойнтов из семи (71%). У Мугурусы четыре эйса, три ошибки на подаче и два реализованных брейк-пойнта из двух (100%).

В полуфинале соперницей Самсоновой станет представительница Китая Чжан Шуай, которая в своём четвертьфинале обыграла Петру Мартич из Хорватии со счётом 7:5, 6:2.

Токио (ж). 1/4 финала
23 сентября 2022, пятница. 11:45 МСК
Людмила Самсонова
30
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Гарбинье Мугуруса
12
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
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