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Медведев, Джокович, Рублёв и Алькарас сыграют на турнире ATP в Астане

Медведев, Джокович, Рублёв и Алькарас сыграют на турнире ATP в Астане
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Пресс-служба турнира ATP в Астане (Казахстан) назвала имена теннисистов, которые сыграют в мужском одиночном разряде. Турнир категории ATP-500 пройдёт с 1 по 9 октября.

Среди участников турнира значатся такие игроки, как Карлос Алькарас (первая ракетка мира), Даниил Медведев (4), Стефанос Циципас (6), Новак Джокович (7), Андрей Рублёв (9), Хуберт Хуркач (10), Янник Синнер (11), Феликс Оже-Альяссим (13), Марин Чилич (16), Диего Шварцман (17), Карен Хачанов (18), Роберто Баутиста-Агут (21), Григор Димитров (23), Гаэль Монфис (32). Станислас Вавринка и Энди Маррей получили уайлд-кард.

В настоящее время Новак Джокович готовится к Кубку Лэйвера. Даниил Медведев вчера, 22 сентября, проиграл во втором круге турнира в Метце.

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