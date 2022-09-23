Видеообзор победы Кудерметовой над Хаддад-Майей в 1/4 финала турнира в Токио
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова (13-е место в рейтинге) выиграла четвертьфинальный матч турнира категории WTA-500 в Токио (Япония), в котором её соперницей была представительница Бразилии Беатрис Хаддад-Майя (16-е место в рейтинге). Кудерметова одержала волевую победу со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:1.
Продолжительность противостояния составила 3 часа 18 минут, матч прерывался из-за дождя.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Кудерметова — Хаддад-Майя:
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.
В полуфинальном матче турнира Вероника Кудерметова сыграет с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь (36-е место в рейтинге).
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