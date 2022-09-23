Федерер и Надаль рассказали, что волнуются перед матчем с Тиафо и Соком на Кубке Лэйвера

Теннисисты Роджер Федерер и Рафаэль Надаль поделились мыслями перед матчем парного разряда Кубка Лэйвера с Фрэнсисом Тиафо и Джеком Соком. Встреча начнётся не ранее 22:30 мск.
«Мы немного не уверены, что получили лучшую подготовку (смеётся), но это будет довольно весело и, конечно, трудно. Надеемся, вы будете наслаждаться этой игрой и поддержите нас», — заявил Надаль.
«Да, спасибо всем за поддержку, вы видите, что мы немного нервничаем, но находимся в хорошем настроении, мне хватит 15–20 минут на разминку (смеётся), а Рафа настроен и будет тренировать свои форхенды. Мы уже готовы к первому матчу Энди Маррея», — сказал Федерер в своих социальных сетях.
Затем Роджер показал начало своей разминки перед последним матчем в карьере. За свою карьеру он выиграл 20 титулов турниров «Большого шлема».
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