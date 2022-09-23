Тодд Вудбридж рассказал, за счёт чего Федерер и Надаль могут обыграть Сока и Тиафо

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде, бывший австралийский теннисист Тодд Вудбридж предположил, почему Роджер Федерер и Рафаэль Надаль одолеют Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока в парном матче Кубка Лэйвера. Встреча начнётся не ранее 22:30 мск.

«Это здорово, потому что мне нравится тот факт, что в таких соревнованиях парные игры так важны для общего результата. Тогда, конечно, то, что у нас есть с Роджером, завершение его карьеры парным матчем — это нечто ещё более особенное, так что это будет большое событие.

Как Федерер и Надаль сыграют в этом матче? Думаю, самое главное, когда вы пытаетесь собрать парную команду, — это слияние двух стилей. Что мы знаем, так это то, что Роджер чувствует себя более комфортно у сетки. Мы увидим, как Рафа наносит урон своим вращением с задней линии, так что их тактика будет заключаться в возможности дать Роджеру перехватить мяч у сетки и взять игру под свой контроль», — приводит слова Вудбриджа Eurosport.