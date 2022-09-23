Камельзон высказался о поражении Медведева от Вавринки на турнире в Метце

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал поражение экс-лидера рейтинга ATP Даниила Медведева во втором круге на турнире в Метце (Франция). Медведев проиграл трёхкратному чемпиону ТБШ Стэну Вавринке со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 3:6.



«Что касается Вавринки и его 284-й строчки, в данном случае рейтинг не имеет никакого значения. Мы прекрасно знаем, что он известный профессиональный игрок. Да, мы не знаем, в какой форме он находится, но Стэн — настоящий профессионал. Не нужно говорить про рейтинг, здесь немного другие факторы, о которых мы не можем знать. Может быть, Даня плохо себя чувствовал, но всё равно надо было выйти и сыграть. Это я говорю вам как тренер — такое действительно бывает.

Любой человек может проиграть. Джокович проигрывал, да и Надаль с Федерером тоже. По вчерашней игре с Вавринкой я бы не стал делать поспешных выводов, что это какое-то несчастье», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.