Камельзон высказался о поражении Медведева от Вавринки на турнире в Метце

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал поражение экс-лидера рейтинга ATP Даниила Медведева во втором круге на турнире в Метце (Франция). Медведев проиграл трёхкратному чемпиону ТБШ Стэну Вавринке со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 3:6.
«Что касается Вавринки и его 284-й строчки, в данном случае рейтинг не имеет никакого значения. Мы прекрасно знаем, что он известный профессиональный игрок. Да, мы не знаем, в какой форме он находится, но Стэн — настоящий профессионал. Не нужно говорить про рейтинг, здесь немного другие факторы, о которых мы не можем знать. Может быть, Даня плохо себя чувствовал, но всё равно надо было выйти и сыграть. Это я говорю вам как тренер — такое действительно бывает.
Любой человек может проиграть. Джокович проигрывал, да и Надаль с Федерером тоже. По вчерашней игре с Вавринкой я бы не стал делать поспешных выводов, что это какое-то несчастье», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 23 сентября 2022
-
18:16
-
18:00
-
17:35
-
17:26
-
17:16
-
17:12
-
16:29
-
15:46
-
15:46
-
14:18
-
13:09
-
13:01
-
12:38
-
12:31
-
11:31
-
11:18
-
10:30
-
10:17
-
10:11
-
10:06
-
09:37
-
09:33
-
09:11
-
08:37
-
08:03
-
07:44
-
07:38
-
00:32
-
00:03
- 22 сентября 2022
-
23:40
-
23:28
-
23:06
-
22:51
-
22:34
-
22:29