Джокович и Надаль поделились эмоциями от общения с Федерером и Марреем на Кубке Лэйвера

Теннисисты Новак Джокович и Рафаэль Надаль рассказали о своих эмоциях перед своими первыми матчами на Кубке Лэйвера.
«Последние несколько дней были отличными. Мы действительно хорошо проводим время вне корта, тренируясь с этими парнями. Возможность разделить корт с тремя из них вчера во время тренировки в парном разряде была опытом на всю жизнь, который определённо останется в моей памяти навсегда. Для меня большая честь быть здесь, и я наслаждаюсь каждым моментом», — приводит слова Джоковича Eurosport.
«Быть частью команды всегда особенно. И вы можете представить себе в этом особом случае ещё большую значимость события, чтобы разделить моменты с Энди, Новаком, Роджером и остальной командой. Это уникальное соревнование. Мы так долго играем и соревнуемся друг с другом. Стать товарищами по команде — это то, что меняет всё. Я буду наслаждаться этим моментом, он такой особенный для меня, и я очень взволнован», — заявил Надаль.
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