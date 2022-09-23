Энди Маррей: быть на Кубке Лэйвера с Роджером, Рафой и Новаком — привилегия для меня

Британский теннисист Энди Маррей (сборная Европы) рассказал о взаимоотношениях с партнёрами по команде на Кубке Лэйвера.
«Для меня последние несколько дней были невероятными. Просто быть на корте с этими парнями, сходить с ними поужинать, потусоваться. Особенно сегодня вечером, быть частью такого события будет действительно особенным. Я чувствую себя очень счастливым. Это привилегия для меня — быть здесь с Роджером, Рафой и Новаком и быть частью этого. С нетерпением жду турнира», — приводит слова Маррея Eurosport.
Энди Маррей проведёт свой матч Кубка Лэйвера с представителем Австралии Алексом де Минором. Встреча начнётся не ранее 21:10 мск. Ранее Стефанос Циципас и Каспер Рууд принесли команде Европы два очка, одолев в матчах одиночного разряда Диего Шварцмана и Джека Сока.
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