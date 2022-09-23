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Циципас принёс команде Европы вторую победу на Кубке Лэйвера, отдав всего три гейма

Циципас принёс команде Европы вторую победу на Кубке Лэйвера, отдав всего три гейма
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Греческий теннисист Стефанос Циципас (шестая ракетка мира), представляющий сборную Европы, в двух сетах переиграл аргентинца Диего Шварцмана (17-й номер мирового рейтинга) на Кубке Лэйвера. Матч проходил на стадионе «О2-Арена. Центральный корт» на хардовом покрытии.

Циципас одержал победу со счётом 6:2, 6:1. Грек выполнил одну подачу навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. На счету аргентинского игрока один эйс, три двойные ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Сборная Европы повела в противостоянии с командой мира — 2:0. До этого норвежец Каспер Рууд переиграл американца Джека Сока — 6:4, 5:7, 10:7. Кубок Лэйвера проходит с 23 по 25 сентября в Лондоне.

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