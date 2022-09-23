Семикратный чемпион мира по снукеру О'Салливан: Федерер — источник вдохновения для меня

Семикратный чемпион мира по снукеру, англичанин Ронни О'Салливан высказался о швейцарском теннисисте Роджере Федерере.

«Просто хочу поздравить с невероятной карьерой. Мне нравилось смотреть, как ты играешь. Увидеть, как ты выходишь на мировую сцену, выигрывая свой первый титул Уимблдона, разнося соперников в финалах турниров «Большого шлема» — нечто, никто никогда не видел такого раньше.



То, что ты сделал для тенниса, спорта в целом, стало огромным источником вдохновения для многих людей, включая меня. Жаль, что ты уходишь из тенниса, но благодаря YouTube мы всегда могли посмотреть на твою игру, на некоторые из замечательных матчей и замечательных моментов.



Надеюсь, ты останешься в теннисе в какой-то степени. Я бы хотел, чтобы ты всё ещё доставал свою ракетку время от времени, но, очевидно, если это не то, что ты хочешь делать, это дело выбора, приятель. Ты подарил миру так много волшебных моментов. Наслаждайся своей жизнью, своей семьей, и спасибо за прекрасные воспоминания», — написал О'Салливан в социальных сетях.