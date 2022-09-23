Вавринка вышел в полуфинал турнира ATP впервые с 2020 года

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка в трёх сетах переиграл представителя Швеции Микаэля Имера в четвертьфинале турнира в Метце (Франция). Встреча проходила на арене «Ле Аренес. Корт Патрис Домингес» и продолжалась 2 часа 50 минут.

Вавринка одолел своего соперника со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5). Швейцарец семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три из 11 брейк-пойнтов. На счету Имера два эйса, две ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из 14.

Таким образом, Вавринка вышел в свой первый полуфинал турниров ATP с января 2020 года. В 1/2 финала ему предстоит провести матч либо с датским теннисистом Хольгером Руне, либо с представителем Казахстана Александром Бубликом.