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Вавринка вышел в полуфинал турнира ATP впервые с 2020 года

Вавринка вышел в полуфинал турнира ATP впервые с 2020 года
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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка в трёх сетах переиграл представителя Швеции Микаэля Имера в четвертьфинале турнира в Метце (Франция). Встреча проходила на арене «Ле Аренес. Корт Патрис Домингес» и продолжалась 2 часа 50 минут.

Вавринка одолел своего соперника со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5). Швейцарец семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три из 11 брейк-пойнтов. На счету Имера два эйса, две ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из 14.

Метц. 1/4 финала
23 сентября 2022, пятница. 19:15 МСК
Стэн Вавринка
284
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7 7
4 		6 6 5
         
Микаэль Имер
100
Швеция
Микаэль Имер
М. Имер

Таким образом, Вавринка вышел в свой первый полуфинал турниров ATP с января 2020 года. В 1/2 финала ему предстоит провести матч либо с датским теннисистом Хольгером Руне, либо с представителем Казахстана Александром Бубликом.

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