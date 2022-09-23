Вавринка вышел в полуфинал турнира ATP впервые с 2020 года
Поделиться
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка в трёх сетах переиграл представителя Швеции Микаэля Имера в четвертьфинале турнира в Метце (Франция). Встреча проходила на арене «Ле Аренес. Корт Патрис Домингес» и продолжалась 2 часа 50 минут.
Вавринка одолел своего соперника со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5). Швейцарец семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три из 11 брейк-пойнтов. На счету Имера два эйса, две ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из 14.
Метц. 1/4 финала
23 сентября 2022, пятница. 19:15 МСК
284
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|7 7
|
|6
|6 5
100
Микаэль Имер
М. Имер
Таким образом, Вавринка вышел в свой первый полуфинал турниров ATP с января 2020 года. В 1/2 финала ему предстоит провести матч либо с датским теннисистом Хольгером Руне, либо с представителем Казахстана Александром Бубликом.
Комментарии
- 23 сентября 2022
-
22:26
-
22:09
-
21:25
-
21:13
-
20:21
-
19:47
-
19:26
-
19:01
-
18:51
-
18:16
-
18:00
-
17:35
-
17:26
-
17:16
-
17:12
-
16:29
-
15:46
-
15:46
-
14:18
-
13:09
-
13:01
-
12:38
-
12:31
-
11:31
-
11:18
-
10:30
-
10:17
-
10:11
-
10:06
-
09:37
-
09:33
-
09:11
-
08:37
-
08:03
-
07:44
Партнерский контент