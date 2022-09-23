Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас — о разгромной победе над Шварцманом: команда отдала мне всю свою энергию

Циципас — о разгромной победе над Шварцманом: команда отдала мне всю свою энергию
Комментарии

Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о своей победе над представителем Аргентины Диего Шварцманом на Кубке Лэйвера. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1.

«Я знал, что имею дело с серьёзным противником. Диего из тех, кто бежит к каждому мячу. Это был скорее физический вызов, чем что-либо ещё. Доволен тем, как я подошёл к своей тактике, и сегодня я был очень терпелив, что помогло победить. Я не торопился, когда во втором сете дела пошли не так хорошо, сохранял самообладание и продолжал идти вперёд.

Важно отношение, которое я проявлял на корте, в сочетании с моими товарищами по команде, которые отдали мне всю свою энергию. Так что это определённо то, что способствовало хорошему результату сегодня, и я смог играть с большой интенсивностью и никогда не сдаваться», — приводит слова Циципаса Eurosport.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022