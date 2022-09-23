Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маррей на решающем тай-брейке уступил де Минору на Кубке Лэйвера

Маррей на решающем тай-брейке уступил де Минору на Кубке Лэйвера
Комментарии

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей потерпел поражение от представителя Австралии Алекса де Минора в первый игровой день Кубка Лэйвера. Встреча проходила на стадионе «О2-Арена. Центральный корт» на хардовом покрытии.

Де Минор одержал победу со счётом 5:7, 6:3, 10:7. Британский теннисист выполнил четыре подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. Австралиец подал четыре эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта из семи. Продолжительность матча составила 2 часа 28 минут.

Кубок Лэйвера. Финал
23 сентября 2022, пятница. 21:20 МСК
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 0 7
5 		6 1 10
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Сборная Европы ведёт в противостоянии с командой мира – 2:1. Кубок Лэйвера проходит с 23 по 25 сентября в Лондоне. В программе первого игрового дня также запланирован матч парного разряда между Роджером Федерером/Рафаэлем Надалем и Джеком Соком и Фрэнсисом Тиафо.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022