Маррей на решающем тай-брейке уступил де Минору на Кубке Лэйвера

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей потерпел поражение от представителя Австралии Алекса де Минора в первый игровой день Кубка Лэйвера. Встреча проходила на стадионе «О2-Арена. Центральный корт» на хардовом покрытии.

Де Минор одержал победу со счётом 5:7, 6:3, 10:7. Британский теннисист выполнил четыре подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. Австралиец подал четыре эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта из семи. Продолжительность матча составила 2 часа 28 минут.

Сборная Европы ведёт в противостоянии с командой мира – 2:1. Кубок Лэйвера проходит с 23 по 25 сентября в Лондоне. В программе первого игрового дня также запланирован матч парного разряда между Роджером Федерером/Рафаэлем Надалем и Джеком Соком и Фрэнсисом Тиафо.