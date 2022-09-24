Свёнтек — о прощальном матче Федерера: у меня утренняя тренировка, но сон должен подождать

Польская теннисистка Ига Свёнтек (первая ракетка мира) высказалась о последнем матче 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера в карьере. Швейцарский игрок проводит матч Кубка Лэйвера в паре с испанцем Рафаэлем Надалем. Им предстоят играть с американцами Фрэнсисом Тиафо и Джеком Соком.

«У меня утренняя тренировка, но сегодня сон должен подождать. В последний раз, Роджер Федерер», — написала Ига Свёнтек в социальных сетях.

Федерер объявил о завершении карьеры после Кубка Лэйвера, который проходит в Лондоне с 23 по 25 сентября. Сборная Европы ведёт 2:1 в противостоянии с командой мира. У команды Европы победы одержали грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд, а у команды мира балл в общую копилку принёс австралиец Алекс де Минор.