Роджер Федерер завершил карьеру, проиграв матч Кубка Лэйвера в паре с Рафаэлем Надалем

В ночь на 24 сентября в рамках выставочного турнира Кубок Лэйвера на центральном корте стадиона «О2-Арена» в Лондоне состоялся матч в парном разряде, к которому было приковано всё внимание теннисной общественности. Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль, представляющие сборную Европы, уступили американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 9:11.
Этот матч был последним в карьере легендарного швейцарского теннисиста Роджера Федерера. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» объявил, что заканчивает после Кубка Лэйвера, который проходит в Лондоне с 23 по 25 сентября.
В первом сете Федерер и Надаль допустили одну двойную ошибку и реализовали единственный брейк-пойнт. Сет остался за ними – 6:4. Во второй партии американцы повели 3:1, но легенды сравняли счёт. До конца сета соперники вели упорную борьбу, и дело дошло до тай-брейка, который выиграли Тиафо и Сок (7:2).
Судьба матча решалась в чемпионском тай-брейке до десяти очков. Федерер и Надаль взяли первый розыгрыш, дальше Рафа здорово сыграл на перехвате у сетки, забив смэш с невысокого мяча, за чем последовала отличная подача – 3:0. Однако американцы сравняли счёт. При 5:5 Федерер исполнил эйс по центру, но в следующем розыгрыше сорвал приём с бэкхэнда – 6:6. Дальше Роджер вновь сравнял роскошным укороченным – 7:7. В итоге Федерер и Надаль вышли на матчбол на своей подаче, но не реализовали его. Соперники же через пару минут свой шанс не упустили и забрали победу.
|1
|2
|3
|
|6 2
|0 9
|
|7 7
|1 11
Сборная мира сравняла счёт в противостоянии с европейцами по итогам первого игрового дня – 2:2. У команды Европы победы одержали грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд, а команде мира балл в общий зачёт, помимо Тиафо и Сока, принёс австралиец Алекс де Минор.
- 24 сентября 2022
-
02:55
-
02:27
-
00:53
-
00:47
-
00:28
- 23 сентября 2022
-
23:50
-
23:27
-
23:06
-
22:26
-
22:09
-
21:25
-
21:13
-
20:21
-
19:47
-
19:26
-
19:01
-
18:51
-
18:16
-
18:00
-
17:35
-
17:26
-
17:16
-
17:12
-
16:29
-
15:46
-
15:46
-
14:18
-
13:09
-
13:01
-
12:38
-
12:31
-
11:31
-
11:18
-
10:30
-
10:17