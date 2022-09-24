Роджер Федерер завершил карьеру, проиграв матч Кубка Лэйвера в паре с Рафаэлем Надалем

В ночь на 24 сентября в рамках выставочного турнира Кубок Лэйвера на центральном корте стадиона «О2-Арена» в Лондоне состоялся матч в парном разряде, к которому было приковано всё внимание теннисной общественности. Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль, представляющие сборную Европы, уступили американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 9:11.



Этот матч был последним в карьере легендарного швейцарского теннисиста Роджера Федерера. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» объявил, что заканчивает после Кубка Лэйвера, который проходит в Лондоне с 23 по 25 сентября.



В первом сете Федерер и Надаль допустили одну двойную ошибку и реализовали единственный брейк-пойнт. Сет остался за ними – 6:4. Во второй партии американцы повели 3:1, но легенды сравняли счёт. До конца сета соперники вели упорную борьбу, и дело дошло до тай-брейка, который выиграли Тиафо и Сок (7:2).



Судьба матча решалась в чемпионском тай-брейке до десяти очков. Федерер и Надаль взяли первый розыгрыш, дальше Рафа здорово сыграл на перехвате у сетки, забив смэш с невысокого мяча, за чем последовала отличная подача – 3:0. Однако американцы сравняли счёт. При 5:5 Федерер исполнил эйс по центру, но в следующем розыгрыше сорвал приём с бэкхэнда – 6:6. Дальше Роджер вновь сравнял роскошным укороченным – 7:7. В итоге Федерер и Надаль вышли на матчбол на своей подаче, но не реализовали его. Соперники же через пару минут свой шанс не упустили и забрали победу.

Сборная мира сравняла счёт в противостоянии с европейцами по итогам первого игрового дня – 2:2. У команды Европы победы одержали грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд, а команде мира балл в общий зачёт, помимо Тиафо и Сока, принёс австралиец Алекс де Минор.