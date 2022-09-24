Жена и дети утешали рыдающего Федерера на церемонии прощания с теннисом

Швейцарец Роджер Федерер разделил трогательный момент прощания с большим теннисом вместе с женой и детьми.
В ночь на 24 сентября Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере – сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера с Фрэнсисом Тиафо и Джеком Соком. Встреча завершилась победой американцев со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 9:11.
После игры супруга 41-летнего теннисиста Мирка Федерер вышла к супругу на корт вместе с детьми. У семьи две пары близнецов – сёстры Шарлин Рива и Майла Роуз, родившиеся в 2009-м, и братья Лео и Ленни (2014 года рождения).
Вся семья обнимала Роджера, помогая ему справиться с эмоциями. В этот момент Федерер рыдал и благодарил их за поддержку, а также говорил, что он не расстроен, а, наоборот, счастлив.
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