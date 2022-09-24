Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Спасибо, Роджер Федерер». Надаль опубликовал пост после завершения карьеры швейцарца

«Спасибо, Роджер Федерер». Надаль опубликовал пост после завершения карьеры швейцарца
Комментарии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обратился с благодарностью к легендарному швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру, завершившему профессиональную карьеру.

«Спасибо, RF», — написал Надаль в одной из социальных сетей под постом с фотографией Федерера.

Напомним, в ночь на 24 сентября в рамках выставочного турнира Кубок Лэйвера на центральном корте стадиона «О2-Арена» в Лондоне состоялся матч в парном разряде. Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль, представляющие сборную Европы, уступили американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 9:11.

Этот матч был последним в карьере швейцарского теннисиста. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» объявил о завершении карьеры после этой игры.

Роджер Федерер играет в пинг-понг в костюме

Прощальная магия Федерера. На Кубке Лэйвера швейцарец сыграл свой последний матч в карьере Прощальная магия Федерера. На Кубке Лэйвера швейцарец сыграл свой последний матч в карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022