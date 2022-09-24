«Спасибо, Роджер Федерер». Надаль опубликовал пост после завершения карьеры швейцарца

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обратился с благодарностью к легендарному швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру, завершившему профессиональную карьеру.

«Спасибо, RF», — написал Надаль в одной из социальных сетей под постом с фотографией Федерера.

Напомним, в ночь на 24 сентября в рамках выставочного турнира Кубок Лэйвера на центральном корте стадиона «О2-Арена» в Лондоне состоялся матч в парном разряде. Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль, представляющие сборную Европы, уступили американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 9:11.



Этот матч был последним в карьере швейцарского теннисиста. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» объявил о завершении карьеры после этой игры.

Роджер Федерер играет в пинг-понг в костюме