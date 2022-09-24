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«Единственный и неповторимый». Возняцки отреагировала на завершение карьеры Федерером

«Единственный и неповторимый». Возняцки отреагировала на завершение карьеры Федерером
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Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки прокомментировала тот факт, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер завершил карьеру на Кубке Лэйвера.

«Какая эмоциональная ночь! Единственный и неповторимый Роджер Федерер!», — написала датчанка в своём «твиттере», прикрепив к посту эмоджи.

Напомним, что в ночь на 24 сентября Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, который представляли сборную мира, со счётом 4:6, 7:6(7:2), 11:9.

Роджер Федерер за свою карьеру завоевал 103 титула ATP. На турнирах «Большого шлема» швейцарец больше всего побед одержал на Уимблдоне — восемь.

Прощальная магия Федерера. На Кубке Лэйвера швейцарец сыграл свой последний матч в карьере Прощальная магия Федерера. На Кубке Лэйвера швейцарец сыграл свой последний матч в карьере
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