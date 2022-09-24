Роддик: Федерер сделал лучше Джоковича, Новак — Рафу, Рафа — Роджера

Победитель Открытого чемпионата США 2003 года, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик высказал мнение, что представители «Большой тройки» (Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович) взаимодополняли друг друга на протяжении своей профессиональной карьеры.



«Федерер сделал Новака лучше, Новак сделал Рафу лучше, Рафа сделал Роджера лучше. Они сделали друг друга более полноценными игроками. В такие моменты, как этот, вы можете сделать шаг назад, взглянуть на ситуацию шире и понять, что мы на каком-то уровне являемся семьёй в этом странном маленьком теннисном мире и в этом туре», — цитирует Роддика Sportskeeda со ссылкой на Tennis Channel.



Напомним, в ночь на 24 сентября Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, которые представляли сборную мира, со счётом 4:6, 7:6(7:2), 11:9.

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