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Александрова сыграет в финале турнира в Сеуле

Александрова сыграет в финале турнира в Сеуле
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Российская теннисистка Екатерина Александрова (24-е место в рейтинге) вышла в финал хардового турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея). В матче 1/2 финала она одержала победу над представительницей Германии Татьяной Марией (80-е место в рейтинге) со счётом 6:2, 6:4.

Встреча на центральном корте стадиона Олимпийского теннисного центра продлилась 1 час 14 минут.

Александрова три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Её соперница не сделала эйсов, допустила три двойные ошибки и использовала два брейк-пойнта из трёх.

Сеул. 1/2 финала
24 сентября 2022, суббота. 08:15 МСК
Татьяна Мария
80
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Екатерина Александрова
24
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

В решающем матче Екатерина Александрова сыграет с победительницей пары Елена Остапенко (Латвия) — Эмма Радукану (Великобритания).

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