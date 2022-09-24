Александрова сыграет в финале турнира в Сеуле

Российская теннисистка Екатерина Александрова (24-е место в рейтинге) вышла в финал хардового турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея). В матче 1/2 финала она одержала победу над представительницей Германии Татьяной Марией (80-е место в рейтинге) со счётом 6:2, 6:4.



Встреча на центральном корте стадиона Олимпийского теннисного центра продлилась 1 час 14 минут.



Александрова три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Её соперница не сделала эйсов, допустила три двойные ошибки и использовала два брейк-пойнта из трёх.

В решающем матче Екатерина Александрова сыграет с победительницей пары Елена Остапенко (Латвия) — Эмма Радукану (Великобритания).