Александрова сыграет в финале турнира в Сеуле
Поделиться
Российская теннисистка Екатерина Александрова (24-е место в рейтинге) вышла в финал хардового турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея). В матче 1/2 финала она одержала победу над представительницей Германии Татьяной Марией (80-е место в рейтинге) со счётом 6:2, 6:4.
Встреча на центральном корте стадиона Олимпийского теннисного центра продлилась 1 час 14 минут.
Александрова три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Её соперница не сделала эйсов, допустила три двойные ошибки и использовала два брейк-пойнта из трёх.
Сеул. 1/2 финала
24 сентября 2022, суббота. 08:15 МСК
80
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
24
Екатерина Александрова
Е. Александрова
В решающем матче Екатерина Александрова сыграет с победительницей пары Елена Остапенко (Латвия) — Эмма Радукану (Великобритания).
Новость по темеСамсонова пробилась в финал турнира в Токио
Комментарии
- 24 сентября 2022
-
09:36
-
09:30
-
09:26
-
09:24
-
08:50
-
08:22
-
07:56
-
07:38
-
07:17
-
06:45
-
05:45
-
05:12
-
04:04
-
03:17
-
02:55
-
02:27
-
00:53
-
00:47
-
00:28
- 23 сентября 2022
-
23:50
-
23:27
-
23:06
-
22:26
-
22:09
-
21:25
-
21:13
-
20:21
-
19:47
-
19:26
-
19:01
-
18:51
-
18:16
-
18:00
-
17:35
-
17:26
Партнерский контент