Кирьос — о прощании с Федерером: у Джоковича выросли шансы на «Шлемы», а Надаль разбит

Финалист Уимблдона-2022, 20-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о прощальном матче 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера.
Напомним, в ночь на 24 сентября Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Швейцарец играл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, которые представляли сборную мира, со счётом 4:6, 7:6(7:2), 11:9.
«Прощай, один из величайших спортсменов на свете. Прощай, король», — написал Кирьос в своих социальных сетях.
Также он прокомментировал одну из фотографий с прощального матча.
«Новак понимает, что сейчас шансы на «Шлемы» выросли, а Рафа разбит», — написал Ник.
- 24 сентября 2022
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