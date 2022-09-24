Кудерметова не сумела пробиться в финал турнира в Токио, в упорной борьбе уступив Циньвэнь

13-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела пробиться в финал турнира категории WTA-500 в Токио (Япония).

В полуфинальном матче Кудерметова (4) уступила представительнице Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 7:5, 3:6, 6:7 (3:7). Встреча продлилась 3 часа 2 минуты. Кудерметова шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из 10. На счету Циньвэнь восемь эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Примечательно, что в первом сете Кудерметова отыгралась со счёта 4:1 в пользу Циньвэнь.

За титул в Токио Циньвэнь поборется с другой россиянкой Людмилой Самсоновой.

Призовой фонд турнира в Токио составил $ 757 900. За своё выступление Кудерметова получит $ 42 010 и 185 рейтинговых очков.