Видеообзор поражения Кудерметовой в матче с Циньвэнь в полуфинале турнира в Токио

13-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла в полуфинале турнира категории WTA-500 в Токио (Япония). Россиянка уступила представительнице Китая Чжэн Циньвэнь (36-е место в рейтинге) со счётом 7:5, 3:6, 6:7 (3:7).

Встреча на центральном корте стадиона «Ариаке Теннис Форест Парк» продлилась 3 часа 4 минуты.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Циньвэнь — Кудерметова:

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

За титул в Токио Циньвэнь поборется с другой россиянкой Людмилой Самсоновой (30-е место в рейтинге).



Призовой фонд турнира в Токио составил $ 757 900. За своё выступление Кудерметова получит $ 42 010 и 185 рейтинговых очков.