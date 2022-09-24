Видеообзор поражения Кудерметовой в матче с Циньвэнь в полуфинале турнира в Токио
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13-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла в полуфинале турнира категории WTA-500 в Токио (Япония). Россиянка уступила представительнице Китая Чжэн Циньвэнь (36-е место в рейтинге) со счётом 7:5, 3:6, 6:7 (3:7).
Встреча на центральном корте стадиона «Ариаке Теннис Форест Парк» продлилась 3 часа 4 минуты.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Циньвэнь — Кудерметова:
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.
За титул в Токио Циньвэнь поборется с другой россиянкой Людмилой Самсоновой (30-е место в рейтинге).
Призовой фонд турнира в Токио составил $ 757 900. За своё выступление Кудерметова получит $ 42 010 и 185 рейтинговых очков.
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