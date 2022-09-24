22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль снялся с Кубка Лэйвера – 2022 по личным причинам, сообщает пресс-служба турнира. В сетке его заменит первая ракетка Великобритании Кэмерон Норри.
Предположительно, личные причины 36-летнего Надаля сопряжены с рождением его первенца. Рафаэль должен стать отцом в ближайшие недели.
«У меня не всё хорошо. Это было тяжёлое время, я почти не спал, у меня был стресс. К счастью, всё в порядке, и я смог выбраться сюда», — сказал Надаль на пресс-конференции.
Надаль успел выступить в парном разряде Кубка Лэйвера. Рафаэль сыграл в паре с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером, для которого данный матч стал последним. Надаль и Федерер, представлявшие сборную Европы, со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 9:11 уступили американцам Джеку Соку и Фрэнсису Тиафо из команды мира. После матча и Федерер, и Надаль не смогли сдержать слёз.
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