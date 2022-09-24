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Ольховский — о Федерере: можем гордиться, что такие люди бывают в спорте

Ольховский — о Федерере: можем гордиться, что такие люди бывают в спорте
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Бывшая шестая ракетка мира в парном разряде и обладатель 20 титулов ATP в паре Андрей Ольховский поделился мнением о карьере титулованного швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

«Роджер действительно был великий. Даже не обидно, что он уходит, а наоборот — мы можем гордиться, что такие люди вообще бывают в спорте и теннисе. Пройти такую дистанцию, привлечь столько зрителей, настолько интересно и эмоционально выступать. Поэтому могу сказать, что Роджер великий.

В какой-то момент каждому приходится завершать спортивную карьеру. Момент не очень приятный для болельщиков — отпускать своего кумира. Но нужно отдать всю дань уважения Роджеру, потому что он великолепен, и пожелать удачи в дальнейших событиях», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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