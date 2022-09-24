Стало известно, по какой причине Радукану снялась с матча с Остапенко на турнире в Сеуле
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Стало известно, по какой причине чемпионка Открытого чемпионата США – 2021, 19-летняя британка Эмма Радукану снялась по ходу полуфинального матча на турнире категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея).
Напомним, за выход в финал Эмма (6) боролась с победительницей «Ролан Гаррос» — 2017 из Латвии Еленой Остапенко (1). Первый сет со счётом 6:4 выиграла Радукану, второй – со счётом 6:3 Остапенко. В решающей партии Остапенко повела 3:0, после чего британка отказалась от продолжения матча.
Радукану снялась с матча из-за травмы левой ягодичной мышцы, сообщает пресс-служба WTA.
Отметим, что турнир в Сеуле стал самым успешным для Радукану в текущем сезоне. В 2022 году она ещё ни разу не добиралась до полуфинальной стадии.
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