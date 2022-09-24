«Вчера был волшебный вечер». Федерер — о прощальном матче

Титулованный швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал новый пост в социальной сети.

«Вчера был волшебный вечер. Ещё раз спасибо всем игрокам и болельщикам, которые были здесь, чтобы разделить этот момент. Это значило для меня целый мир», — написал Роджер Федерер в социальной сети.

Напомним, в ночь на 24 сентября в рамках выставочного турнира Кубок Лэйвера на центральном корте стадиона «О2-Арена» в Лондоне состоялся матч в парном разряде. Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль, представляющие сборную Европы, уступили американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 9:11.



Этот матч был последним в карьере швейцарского теннисиста. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» объявил о завершении карьеры после этой игры.