«Вчера был волшебный вечер». Федерер — о прощальном матче

Титулованный швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал новый пост в социальной сети.
«Вчера был волшебный вечер. Ещё раз спасибо всем игрокам и болельщикам, которые были здесь, чтобы разделить этот момент. Это значило для меня целый мир», — написал Роджер Федерер в социальной сети.
Напомним, в ночь на 24 сентября в рамках выставочного турнира Кубок Лэйвера на центральном корте стадиона «О2-Арена» в Лондоне состоялся матч в парном разряде. Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль, представляющие сборную Европы, уступили американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 9:11.
Этот матч был последним в карьере швейцарского теннисиста. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» объявил о завершении карьеры после этой игры.
- 24 сентября 2022
-
13:39
-
13:16
-
13:00
-
13:00
-
12:59
-
12:01
-
11:54
-
11:41
-
11:23
-
10:56
-
10:28
-
09:36
-
09:30
-
09:26
-
09:24
-
08:50
-
08:22
-
07:56
-
07:38
-
07:17
-
06:45
-
05:45
-
05:12
-
04:04
-
03:17
-
02:55
-
02:27
-
00:53
-
00:47
-
00:28
- 23 сентября 2022
-
23:50
-
23:27
-
23:06
-
22:26
-
22:09