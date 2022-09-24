Прошла жеребьёвка турнира в Таллине, где сыграют Рыбакина, Контавейт, Бенчич и Остапенко

Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Таллине (Эстония), который пройдёт с 26 сентября по 2 октября.

Возглавила посев соревнований третья ракетка мира, местная теннисистка Анетт Контавейт. В матче первого круга она сразится с представительницей Китая Сиюй Ван. Второй номер посева у олимпийской чемпионки 2020 года швейцарки Белинды Бенчич. На старте соревнований она сыграет с эстонкой Еленой Малыгиной (WC).

Другие интересные противостояния первого круга турнира в Таллине:

Барбора Крейчикова (Чехия, 7) – Айла Томлянович (Австралия)

Елена Рыбакина (Казахстан, 6) – Лаура Зигемунд (Германия)

Елена Остапенко (Латвия, 5) – Кайя Канепи (Эстония)

Марта Костюк (Украина) – Бернарда Пера (США).

Также в турнире примут участие американки Мэдисон Кис и Шелби Роджерс, чешка Каролина Мухова (WC) и другие.