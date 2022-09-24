Жених Марии Шараповой эмоционально высказался о прощальном матче Роджера Федерера

Британский миллионер Алекс Гилкс, жених пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой, высказался о прощальном матче 20-кратного победителя мэйджоров легендарного швейцарца Роджера Федерера.

Напомним, в ночь на 24 сентября Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Швейцарец играл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера – 2022 против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, которые представляли сборную мира, со счётом 4:6, 7:6(7:2), 11:9.

«Какая карьера! Какой броманс! Какая элегантность! Вот это завершение!» — написал Гилкс в своих социальных сетях, добавив эмодзи «смайлик со слезами на глазах».