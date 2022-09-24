Энди Роддик: когда я слышу имя Роджера, то сразу вспоминаю кошмары

Победитель Открытого чемпионата США 2003 года, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик признался, что с кошмаром вспоминает игры со швейцарцем Роджером Федерером.
«Когда я слышу имя Роджера, то сразу вспоминаю кошмары, потому что он так долго наводил на меня их. Но Роджер — классный. Он ведёт себя так же, когда на него не направлены камеры. Я беспокоюсь о многих людях после выхода на пенсию. Роджер — один из них», — приводит слова Роддика Sportskeeda.
Напомним, в ночь на 24 сентября Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Швейцарец сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, которые представляли сборную мира, со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 11:9.
- 24 сентября 2022
-
17:11
-
17:03
-
16:29
-
16:03
-
15:58
-
15:35
-
15:10
-
14:38
-
14:22
-
13:39
-
13:16
-
13:00
-
13:00
-
12:59
-
12:01
-
11:54
-
11:41
-
11:23
-
10:56
-
10:28
-
09:36
-
09:30
-
09:26
-
09:24
-
08:50
-
08:22
-
07:56
-
07:38
-
07:17
-
06:45
-
05:45
-
05:12
-
04:04
-
03:17
-
02:55