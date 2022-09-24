Энди Роддик: когда я слышу имя Роджера, то сразу вспоминаю кошмары

Победитель Открытого чемпионата США 2003 года, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик признался, что с кошмаром вспоминает игры со швейцарцем Роджером Федерером.

«Когда я слышу имя Роджера, то сразу вспоминаю кошмары, потому что он так долго наводил на меня их. Но Роджер — классный. Он ведёт себя так же, когда на него не направлены камеры. Я беспокоюсь о многих людях после выхода на пенсию. Роджер — один из них», — приводит слова Роддика Sportskeeda.

Напомним, в ночь на 24 сентября Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Швейцарец сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, которые представляли сборную мира, со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 11:9.