«Самый лучший». Анастасия Павлюченкова показала архивные фото с Федерером

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в социальных сетях архивную фотографию со швейцарским теннисистом Роджером Федерером, который завершил карьеру.

Фото: из личного архива Павлюченковой

Фото: из личного архива Павлюченковой

«2007 год. Конец эры. Самый лучший», — написала Павлюченкова.

Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом «Ролан Гаррос», прошлогодней финалисткой которого она являлась. Причиной такого решения стала травма колена.

Напомним, в ночь на 24 сентября Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Швейцарец сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев.