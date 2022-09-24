«Самый лучший». Анастасия Павлюченкова показала архивные фото с Федерером

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в социальных сетях архивную фотографию со швейцарским теннисистом Роджером Федерером, который завершил карьеру.
Фото: из личного архива Павлюченковой
Фото: из личного архива Павлюченковой
«2007 год. Конец эры. Самый лучший», — написала Павлюченкова.
Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом «Ролан Гаррос», прошлогодней финалисткой которого она являлась. Причиной такого решения стала травма колена.
Напомним, в ночь на 24 сентября Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Швейцарец сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев.
- 24 сентября 2022
-
17:36
-
17:11
-
17:03
-
16:29
-
16:03
-
15:58
-
15:35
-
15:10
-
14:38
-
14:22
-
13:39
-
13:16
-
13:00
-
13:00
-
12:59
-
12:01
-
11:54
-
11:41
-
11:23
-
10:56
-
10:28
-
09:36
-
09:30
-
09:26
-
09:24
-
08:50
-
08:22
-
07:56
-
07:38
-
07:17
-
06:45
-
05:45
-
05:12
-
04:04
-
03:17