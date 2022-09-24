Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Самый лучший». Анастасия Павлюченкова показала архивные фото с Федерером

«Самый лучший». Анастасия Павлюченкова показала архивные фото с Федерером
Комментарии

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в социальных сетях архивную фотографию со швейцарским теннисистом Роджером Федерером, который завершил карьеру.

Фото: из личного архива Павлюченковой

Фото: из личного архива Павлюченковой

«2007 год. Конец эры. Самый лучший», — написала Павлюченкова.

Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом «Ролан Гаррос», прошлогодней финалисткой которого она являлась. Причиной такого решения стала травма колена.

Напомним, в ночь на 24 сентября Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Швейцарец сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев.

Прощальная магия Федерера. На Кубке Лэйвера швейцарец сыграл свой последний матч в карьере Прощальная магия Федерера. На Кубке Лэйвера швейцарец сыграл свой последний матч в карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022