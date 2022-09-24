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Берреттини принёс команде Европы третью победу на Кубке Лэйвера, обыграв Оже-Альяссима

Берреттини принёс команде Европы третью победу на Кубке Лэйвера, обыграв Оже-Альяссима
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Финалист Уимблдона-2021, 15-я ракетка мира итальянец Маттео Берреттини одержал победу в матче Кубка Лэйвера, обыграв канадца Феликса Оже-Альяссима (13-й в рейтинге АТР). Матч проходил на стадионе «О2-Арена. Центральный корт» на хардовом покрытии.

Берреттини одержал победу со счётом 7:6 (13:11), 4:6, 1:0 (10:7). Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут. На счету Оже-Альяссима четыре эйса, пять двойных ошибок, он реализовал один брейк-пойнт из двух. Берреттини девять раз подал навылет, не допустил ни единой двойной ошибки, брейк-пойнтов не было.

Сборная Европы повела в противостоянии с командой мира — 3:2. У сборной Европы победы также одержали норвежец Каспер Рууд и грек Стефанос Циципас. Кубок Лэйвера проходит с 23 по 25 сентября в Лондоне.

Кубок Лэйвера. Финал
24 сентября 2022, суббота. 15:20 МСК
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 13 		4 1 10
6 11 		6 0 7
         
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
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