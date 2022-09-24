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Джек Сок — об участии в прощальном матче Федерера: мы будем вечно благодарны за это

Джек Сок — об участии в прощальном матче Федерера: мы будем вечно благодарны за это
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде американец Джек Сок прокомментировал участие в последнем матче швейцарца Роджера Федерера в качестве профессионального теннисиста.

«Думаю, это было тяжело. Во время матча чувствовали соревновательный дух. Мы с Тиафо впервые сыграли вместе, пытались привнести сумасшедшую энергию. Очевидно, что 99,9% болельщиков были против нас. Но было очень приятно просто быть частью этого матча. Я думаю, что мы будем вечно благодарны за участие в заключительном матче величайшего всех времён», — приводит слова Сока Sportskeeda.

Напомним, в ночь на 24 сентября Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Швейцарец сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, которые представляли сборную мира, со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 11:9.

Прощальная магия Федерера. На Кубке Лэйвера швейцарец сыграл свой последний матч в карьере Прощальная магия Федерера. На Кубке Лэйвера швейцарец сыграл свой последний матч в карьере
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