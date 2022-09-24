Тейлор Фритц обыграл Кэмерона Норри на Кубке Лэйвера, сравняв счёт между командами

12-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц, представляющий команду мира, обыграл британца Кэмерона Норри (восьмой в рейтинге АТР) в рамках Кубка Лэйвера, который проходит с 23 по 25 сентября. Матч проходил на стадионе «О2-Арена. Центральный корт» на хардовом покрытии.

Фритц одержал победу со счётом 6:1, 4:6, 1:0 (10:8). Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. На счету Норри четыре эйса, одна двойная ошибка, два реализованных брейк-пойнта из двух. Фритц пять раз подал навылет, не допустил ни единой двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми возможных.

Сборная мира сравняла счёт в противостоянии с командой Европы — 3:3. У сборной мира победы также одержали австралиец Алекс де Минор и американцы Джек Сок/Фрэнсис Тиафо.