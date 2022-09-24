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Тейлор Фритц обыграл Кэмерона Норри на Кубке Лэйвера, сравняв счёт между командами

Тейлор Фритц обыграл Кэмерона Норри на Кубке Лэйвера, сравняв счёт между командами
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12-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц, представляющий команду мира, обыграл британца Кэмерона Норри (восьмой в рейтинге АТР) в рамках Кубка Лэйвера, который проходит с 23 по 25 сентября. Матч проходил на стадионе «О2-Арена. Центральный корт» на хардовом покрытии.

Фритц одержал победу со счётом 6:1, 4:6, 1:0 (10:8). Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. На счету Норри четыре эйса, одна двойная ошибка, два реализованных брейк-пойнта из двух. Фритц пять раз подал навылет, не допустил ни единой двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми возможных.

Сборная мира сравняла счёт в противостоянии с командой Европы — 3:3. У сборной мира победы также одержали австралиец Алекс де Минор и американцы Джек Сок/Фрэнсис Тиафо.

Кубок Лэйвера. Финал
24 сентября 2022, суббота. 17:55 МСК
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 0 8
6 		4 1 10
         
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Комментарии
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