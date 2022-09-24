Маттео Берреттини трогательно обратился к Федереру после заключительного матча швейцарца

Финалист Уимблдона-2021, 15-я ракетка мира итальянец Маттео Берреттини прокомментировал последний матч в карьере швейцарца Роджера Федерера, с которым они выступают за команду Европы на Кубке Лэйвера.
«Он причина, по которой я решил стать теннисистом. Вероятно, Роджер не знает, что, когда я был ребёнком, он играл в Риме и я пытался пробраться на центральный корт без билета. Федерер был моим кумиром, вдохновлял меня. Не только меня, миллиарды людей.
Вчера я никак мог уснуть, меня переполняли эмоции. Одна из причин: после матча Роджер плакал у меня на плече, и я подумал: «Это по-настоящему?» – сказал Берреттини во время интервью на корте.
В ночь на 24 сентября Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Швейцарец сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, которые представляли сборную мира, со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 11:9.
- 24 сентября 2022
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