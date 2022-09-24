Новак Джокович уверенно обыграл Фрэнсиса Тиафо на Кубке Лэйвера

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович (седьмой в рейтинге АТР) обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (19-й в рейтинге АТР) в матче на Кубке Лэйвера. Матч проходил на стадионе «О2-Арена. Центральный корт» на хардовом покрытии.
Джокович одержал победу со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. На счету Тиафо два эйса, две двойные ошибки, ноль реализованных брейк-пойнтов из одного. Джокович шесть раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести возможных.
Сборная Европы повела в противостоянии с командой мира — 4:3. У сборной Европы победы также одержали норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас и итальянец Маттео Берреттини. Кубок Лэйвера проходит с 23 по 25 сентября в Лондоне.
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