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Новак Джокович уверенно обыграл Фрэнсиса Тиафо на Кубке Лэйвера

Новак Джокович уверенно обыграл Фрэнсиса Тиафо на Кубке Лэйвера
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович (седьмой в рейтинге АТР) обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (19-й в рейтинге АТР) в матче на Кубке Лэйвера. Матч проходил на стадионе «О2-Арена. Центральный корт» на хардовом покрытии.

Джокович одержал победу со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. На счету Тиафо два эйса, две двойные ошибки, ноль реализованных брейк-пойнтов из одного. Джокович шесть раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести возможных.

Сборная Европы повела в противостоянии с командой мира — 4:3. У сборной Европы победы также одержали норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас и итальянец Маттео Берреттини. Кубок Лэйвера проходит с 23 по 25 сентября в Лондоне.

Кубок Лэйвера. Финал
24 сентября 2022, суббота. 21:20 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
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