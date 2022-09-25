Федерер поблагодарил певицу Элли Голдинг за её выступление на церемонии прощания с игроком

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер опубликовал пост-благодарность в соцсетях, который адресован знаменитой британской поп-исполнительнице Элли Голдинг, выступившей по окончании финального матча теннисиста в его профессиональной карьере.
«Элли Голдинг, твоё вчерашнее выступление сделало вечер абсолютно идеальным. Бесконечно благодарен тебе за присутствие там», — написал Федерер в своём «твиттере», прикрепив к своему посту эмоджи в виде сердца и фотографии певицы.
Напомним, в ночь на 24 сентября Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, которые представляли сборную мира, со счётом 4:6, 7:6(7:2), 11:9.
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