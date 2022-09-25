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Ана Иванович отреагировала на решение Федерера закончить профессиональную карьеру

Ана Иванович отреагировала на решение Федерера закончить профессиональную карьеру
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Бывшая первая ракетка мира в женском одиночном разряде Ана Иванович прокомментировала решение 20-кратного чемпиона ТБШ Роджера Федерера завершить профессиональные выступления.

«Настоящая легенда тенниса.

Спасибо, Роджер Федерер, за все, что ты дал теннисному миру. Ты всегда был и будешь образцом для подражания и источником вдохновения для многих — как в спортивном, так и в личном плане.

Поздравляю с выдающейся карьерой и желаю всего наилучшего в будущем!», — написала Иванович в своём «твиттере», прикрепив к посту соответствующие эмоджи.

Напомним, в ночь на 24 сентября Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, которые представляли сборную мира, со счётом 4:6, 7:6(7:2), 11:9.

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