Cамсонова прокомментировала победный финальный матч в Токио против Циньвэнь

Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 30-ю строчку в женском мировом рейтинге, дала послематчевый комментарий после победы над китаянкой Чжэн Циньвэнь в финале турнира WTA-500 в Токио (Япония).

«Это был действительно тяжелый матч, выражаю огромные поздравления Циньвэнь и её команде, потому что она играет потрясающе. Серьёзно, поздравляю вас, ребята. Сегодня был нервный матч. Мы боролись за каждое очко. Это было тяжело», — цитирует россиянку официальный сайт WTA.

Напомним, что в битве за титул японских соревнований Самсонова переиграла свою оппонентку из Китая со счётом 7:5, 7:5. Этот титул стал четвёртым в карьере россиянки под эгидой WTA. До этого спортсменка побеждала на турнирах в Берлине (Германия), Вашингтоне (США) и Кливленде (США).