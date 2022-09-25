Новак Джокович: не чувствую себя таким старым, чтобы закончить карьеру

35-летний сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что пока не думает о завершении карьеры.
«Честно говоря, я еще не чувствую себя таким старым, чтобы закончить карьеру. Всё ещё чувствую, что моё тело служит мне, хорошо слушается меня. Это важно, когда вы добираетесь до возраста 35+.
Я не играю так много, как несколько лет назад. Хочу достичь пика в лучших турнирах, крупнейших в мире, таких как турниры «Большого шлема» и некоторые из крупнейших турниров ATP, играя за свою страну.
Это то, что дает мне мотивацию и вдохновляет играть в лучший теннис. Я действительно хочу продолжать. На данный момент не вижу конца своей карьеры на горизонте.
Просто хочу продолжать, пока чувствую себя хорошо и могу соревноваться с молодежью, чтобы быть одним из кандидатов на победу в турнирах «Большого шлема», — приводит слова Джоковича Reuters.
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