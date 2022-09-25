Мария Шарапова сделала селфи с актрисой Энн Хэтэуэй на юбилее Moncler

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях селфи с голливудской актрисой Энн Хэтэуэй.
Шарапова и Хэтэуэй посетили мероприятие от французского бренда Moncler, которому исполнилось 70 лет. Оно прошло в Милане, на площади Дуомо.
«Дождь или солнце», — подписала фото Шарапова.
Фото: из личного архива Марии Шараповой
За время в туре Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
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