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Мария Шарапова сделала селфи с актрисой Энн Хэтэуэй на юбилее Moncler

Мария Шарапова сделала селфи с актрисой Энн Хэтэуэй на юбилее Moncler
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях селфи с голливудской актрисой Энн Хэтэуэй.

Шарапова и Хэтэуэй посетили мероприятие от французского бренда Moncler, которому исполнилось 70 лет. Оно прошло в Милане, на площади Дуомо.

«Дождь или солнце», — подписала фото Шарапова.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

За время в туре Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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