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Прошла жеребьёвка турнира в Тель-Авиве, где сыграют Джокович, Карацев, Чилич и Тим

Прошла жеребьёвка турнира в Тель-Авиве, где сыграют Джокович, Карацев, Чилич и Тим
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Опубликованы результаты жеребьёвки нового турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль), который пройдёт с 26 сентября по 2 октября.

Возглавил посев соревнований 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира, серб Новак Джокович. Для Джоковича этот турнир станет первым после победного Уимблдона-2022. Новак не играл в туре с 10 июля. В Тель-Авиве он пропустит первый раунд, а во втором сыграет с победителем матча Тьяго Монтейро (Бразилия) – Пабло Андухар (Испания).

Второй номер посева у чемпиона US Open – 2014, хорвата Марина Чилича. Во втором круге он сыграет либо с австрийцем Домиником Тимом (WC), либо с сербом Ласло Джере.

В основную сетку соревнований в Тель-Авиве попали два россиянина – Аслан Карацев (6) и Роман Сафиуллин. Карацев на старте сразится с Томасом Мартином Этчеверри (Аргентина), а Сафиуллин – с Уго Гренье (Франция).

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