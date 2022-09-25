Прошла жеребьёвка турнира в Тель-Авиве, где сыграют Джокович, Карацев, Чилич и Тим

Опубликованы результаты жеребьёвки нового турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль), который пройдёт с 26 сентября по 2 октября.
Возглавил посев соревнований 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира, серб Новак Джокович. Для Джоковича этот турнир станет первым после победного Уимблдона-2022. Новак не играл в туре с 10 июля. В Тель-Авиве он пропустит первый раунд, а во втором сыграет с победителем матча Тьяго Монтейро (Бразилия) – Пабло Андухар (Испания).
Второй номер посева у чемпиона US Open – 2014, хорвата Марина Чилича. Во втором круге он сыграет либо с австрийцем Домиником Тимом (WC), либо с сербом Ласло Джере.
В основную сетку соревнований в Тель-Авиве попали два россиянина – Аслан Карацев (6) и Роман Сафиуллин. Карацев на старте сразится с Томасом Мартином Этчеверри (Аргентина), а Сафиуллин – с Уго Гренье (Франция).
- 25 сентября 2022
-
13:06
-
12:55
-
12:43
-
11:58
-
11:41
-
10:49
-
10:33
-
10:07
-
09:53
-
09:43
-
09:21
-
09:07
-
08:44
-
08:19
-
07:31
-
06:55
-
06:31
-
05:18
-
03:16
-
00:51
-
00:36
- 24 сентября 2022
-
23:45
-
23:17
-
22:40
-
22:25
-
20:01
-
19:46
-
19:36
-
19:03
-
18:54
-
18:06
-
17:36
-
17:11
-
17:03
-
16:29