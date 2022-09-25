Видеообзор победы Екатерины Александровой в финале турнира в Сеуле

24-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Александрова стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея). В финальном матче Александрова выиграла у представительницы Латвии Елены Остапенко со счётом 7:6 (7:4), 6:0.



Встреча на центральном корте Олимпийского теннисного центра продлилась 1 час 24 минуты.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Остапенко — Александрова:

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

По пути к финалу Александрова обыграла американку Айшу Мухаммад, представительницу Южной Кореи Хан На Лэ (WC), швейцарку Лулу Сун (Q) и немку Татьяну Марию (7). Россиянка завоевала третий титул на уровне WTA в одиночном разряде и второй в текущем сезоне.