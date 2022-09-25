Маррей — о Джоковиче: он празднует свои победы на «Шлемах», напиваясь овощными коктейлями

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей забавно представил серба Новака Джоковича на одном из публичных мероприятий во время Кубка Лэйвера – 2022, который проходит в Лондоне (Великобритания).
«Игрок, которого я сейчас собираюсь приветствовать на сцене, любит питаться растениями. Он празднует все свои победы на турнирах «Большого шлема», напиваясь овощными коктейлями. Он не содержит глютена. Дамы и господа, 21-кратный чемпион «Шлемов» Новак Джокович», — сказал Маррей.
Джокович, выходя на сцену, покачивал головой и смеялся, а после обнял Маррея.
Напомним, у Джоковича аллергия на глютен, а также непереносимость молочных продуктов и рафинированного сахара. Уже много лет он придерживается определённой диеты.
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