Отец и сестра Надаля сфотографировались с Роджером Федерером на Кубке Лэйвера

Мария-Исабель, сестра 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля, опубликовала в социальных сетях фото с Кубка Лэйвера – 2022, который проходит на O2-арене в Лондоне (Великобритания).
Мария-Исабель и её отец, Себастьян сфотографировались с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером, для которого Кубок Лэйвера стал последним в карьере.
«Потрясающий вечер! Спасибо, Роджер!» — подписала фото Марибель.
Фото: из личного архива Марии-Исабель Надаль
Напомним, в ночь на 24 сентября 41-летний Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Швейцарец играл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, которые представляли сборную мира, со счётом 4:6, 7:6(7:2), [11:9].
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