Тарпищев оценил победы Самсоновой и Александровой на турнирах WTA

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победы российских теннисисток Людмилы Самсоновой и Екатерины Александровой на турнирах WTA.
«Самсонова и Александрова — молодцы. Самсонову нужно похвалить. Наверное, самый сильный турнир, который выиграла. Идёт по возрастающей – вполне может претендовать на мировую десятку. В этом турнире она прошла очень сильных соперниц, показала стабильность: обыграла Мугурусу, Рыбакину – девочек разного стиля… С большим плюсом нужно оценивать победу. Радует, что весь турнир играла очень стабильно — с хорошим бойцовским характером. У неё высокие перспективы: она — девочка с характером.
Александрова стабильно сыграла турнир. Правда, он был 250-очковый. Несмотря на это, ровненько сыграла — молодец. Самсонова и Александрова приблизились к двадцатке — это радует», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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