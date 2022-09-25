«Нет слов, чтобы описать своё счастье». Самсонова опубликовала пост после победы в Токио

Российская теннисистка Людмила Самсонова опубликовала новый пост в социальной сети после победы на хардовом турнире категории WTA-500 в Токио (Япония).

«У меня нет слов, чтобы описать своё счастье. Это была невероятная неделя: мои соперники играли очень хорошо, и я должна была показать лучшую игру, но… я сделала это! Аригато, Токио, увидимся в следующем году!

И, конечно же, спасибо моей команде, которая всегда помогает мне выкладываться по полной», — написала Людмила Самсонова в «Твиттере».

В матче за титул японских соревнований Самсонова переиграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 7:5, 7:5. Этот трофей стал четвёртым в карьере россиянки под эгидой WTA. До этого россиянка побеждала на турнирах в Берлине (Германия), Вашингтоне (США) и Кливленде (США). Все турниры, кроме Берлина, Самсонова выиграла в этом году.