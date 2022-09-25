Тарпищев заявил, что у Самсоновой и Александровой нет цели попасть на Итоговый турнир WTA

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что у российских теннисисток Людмилы Самсоновой и Екатерины Александровой нет цели попасть на Итоговый турнир WTA.



«Перспективы попадания Самсоновой и Александровой на Итоговый турнир? У нас нет такой цели. Попадут, значит попадут. Нужно считать очки, потому что там сложная система зачёта. Считаю, нет смысла на этом концентрироваться. Хорошо туда попасть, но считать ещё рановато», – сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Сегодня, 25 сентября, Самсонова и Александрова выиграли финальные матчи в турнирах WTA. Людмила стала лучшей в турнире категории WTA-500 в Токио (Япония), а Екатерина — WTA-250 в Сеуле (Южная Корея).